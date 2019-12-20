МВД Грузии задержало 5 человек после нападения на сына экс-президента Гамсахурдии

МВД Грузии задержало пять человек по делу о нападении на сына бывшего президента страны Звиада Гамсахурдии Цотне Гамсахурдии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу грузинского ведомства.

Как отмечается, один из задержанных обвиняется в попытке убийства, остальные четверо — в сокрытии преступления. Согласно данным МВД, нападение было совершено возле дома Цотне Гамсахурдии после словесной перепалки.

Известно, что сын бывшего грузинского лидера в 2007 году подозревался в попытке госпереворота, в 2009 в незаконном хранении оружия. Гамсахурдию также обвиняли в шпионаже в пользу России, позже он был оправдан по данному делу. В 2011 году, когда он находился в тюрьме, Гамсахурдия дал взятку сотруднику исправительного учреждения, тогда его приговорили к пяти годам лишения свободы. В 2012 году он был освобожден при ходатайстве патриарха Грузии Ильи Второго.

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