МИД России рассчитывает на экстрадицию Коршунова в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает, что власти Италии учтут запрос России на экстрадицию топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ситуация с Коршуновым включает запрос на экстрадицию в Россию. Он добавил, что в процессе кассации и рассмотрения на последующих этапах, Москва надеется, что правоохранители Италии учтут запрос на экстрадицию в полной мере, что Коршунов оказался в России, а не был выдан США.

До этого итальянский суд постановил экстрадировать в США Коршунова, арестованного в Италии по запросу американских властей.

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