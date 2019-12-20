Депутат собирает голоса коллег для разрешения продажи алкоголя в Раде

Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия намерен провести голосование среди коллег, чтобы в Верховной раде была разрешена продажа алкоголя. Об этом сообщает «Страна.ua».

Народный депутат той же фракции Александр Качура опубликовал скриншот переписки, в которой Арахамия агитирует за свою инициативу.

«Коллеги, нужны голоса. Будем голосовать за отмену постановы ВСУ о запрете торговли спиртными напитками в буфете», — говорится в сообщении.

Как иронично отметил Качура, депутатам предлагают закрыть чрезвычайно важный для жизни Украины вопрос перед Новым годом.