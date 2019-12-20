Девушка с братом-первоклассником провалились под лед и утонули

В Ивановской области восемнадцатилетняя девушка и ее брат-первоклассник погибли, провалившись под лед. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК РФ.

Отмечается, что трагедия произошла в 19 декабря в Приволжске.

Согласно имеющимся данным, девушка забрала младшего брата из спортивной секции. Чтобы сократить путь до дома, они решили перейти реку Шачу по льду, который не выдержал веса сестры и брата – они провалились под воду и утонули.

По данным местных СМИ, девушка и мальчик жили в многодетной семье.