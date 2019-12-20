Синоптик спрогнозировал, что в Москве не будет снега в ближайшую неделю

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что в ближайшую неделю снег в Москве не выпадет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, об этом погодном явлении «можно временно забыть».

«Когда говорите о снеге, не рассчитывайте», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что следующие пять-семь дней снега не будет.

Метеоролог также добавил, что температура воздуха в ближайшие дни достигнет +6°C.