25 человек отравились в торговой сети в Ростовской области

Острая кишечная инфекция обнаружена у 25 человек в городе Шахты Ростовской области, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

25 человек отравились после употребления продукции одного из предприятий общественного питания, специализирующегося на японской кухне.

Предположительным путем передачи считается пищевой, отмечают в Роспотребнадзоре.

На данный момент деятельность предприятия временно запрещена, проводится эпидемиологическое расследование.

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