В Тбилиси неизвестные ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

В Тбилиси неизвестные ранили сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии — Цотне Гамсахурдию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Как отмечается, Гамсахурдия госпитализирован. В МВД не смогли уточнить, какой ранение получил юноша — огнестрельное или нанесенное холодным оружием.

Возбуждено уголовное дело по статье «попытка умышленного убийства», злоумышленнику грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

По данным телеканала «Рустави-2», что сыну экс-грузинского лидера нанесли несколько ранений в область груди ножом. Его состояние тяжелое.