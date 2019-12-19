На Лубянке ограничен вход в метро после стрельбы у здания ФСБ

На Лубянке ограничен вход и выход из метро после стрельбы у здания ФСБ. Об этом сообщает на сайте столичного метрополитена.

Ранее ФСБ сообщила, что открывший стрельбу в центре Москвы нейтрализован.

«На станции «Лубянка» Сокольнической линии возможны ограничения на вход-выход по требованию правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка.

В настоящее время личность нападавшего устанавливается.

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