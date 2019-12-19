СМИ: сотрудник ГИБДД погиб в результате перестрелки у здания ФСБ
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В результате стрельбы в центре Москвы у здания Федеральной службы безопасности, по предварительным данным, погиб сотрудник ГИБДД, стрельба продолжается. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы около здания ФСБ.
По данным канала, мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и стрелял из него.
В настоящее время уточняются данные о пострадавших.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
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