СМИ: сотрудник ГИБДД погиб в результате перестрелки у здания ФСБ

В результате стрельбы в центре Москвы у здания Федеральной службы безопасности, по предварительным данным, погиб сотрудник ГИБДД, стрельба продолжается. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы около здания ФСБ.

По данным канала, мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и стрелял из него.

В настоящее время уточняются данные о пострадавших.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

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