Американский радиоведущий предпочел стрельбу в школе импичменту Трампа

Американский радиоведущий Чак Бонивелл заявил, что предпочел бы стрельбу в школе освещению импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

Ведущий ток-шоу на радиостанции Денвера KNUS 710 AM в эфире заявил, что хотел бы, чтобы «хорошая стрельба в школе» прервала «бесконечный импичмент Трампа». После этого Бонивелла прервал его соведущий.

В последствии Бонивелл признал свои слова, сказанные в шутку, неуместными и выразил сожаление, что они были негативно восприняты общественностью.

После инцидента ведущий был уволен.

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