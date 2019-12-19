СК проверит факт нарушения прав ветеранов в Сочи после пресс-конференции Путина
Нарушения прав ветеранов в Сочи проверит Следственный комитет (СК). Проверка была инициирована после обращения журналиста к президенту России Владимиру путину во время Большой пресс-конференции. Об этом сообщается на сайте СК.
Дома, построенные для проживания ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны, используются чиновниками Краснодарского края в личных целях, заявил журналист во время пресс-конференции главы государства.
Органы Следственного комитета начали доследственную проверку для установления лиц, ответственных за нарушение прав ветеранов, а также причин и последствий произошедшего. Ход результаты проверки поставлены на контроль в центрально аппарате СК.
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