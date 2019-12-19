В крымском Джанкое задержан водитель, сбивший насмерть девочку

В крымском Джанкое полиция задержала водителя, который насмерть сбил 11-летнюю девочку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Как отмечается, инцидент произошел в среду, 18 декабря, около 19.00 на улице Крупской. После того, как водитель автомобиля «ВАЗ» сбил ребенка, он скрылся с места происшествия.

Мужчина был задержан около 02.00, 19 декабря, в одном из частных домов.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.