СК закрыл уголовное дело о крушении в Сочи самолета Ту-154

Следственный комитет России прекратил расследование уголовного дела о крушении в 2016 году в Сочи самолета Ту-154, следовавшего в Сирию, сообщает РИА «Новости».

Адвокат Игорь Трунов заявил, что СК уведомил потерпевших, что дело об авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Уголовное дело расследовалось по статье о нарушении правил безопасности.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Самолет направлялся в Сирию, однако упал в Черное море вскоре после дозаправки в аэропорту Сочи.

На борту находились 92 человека, все они погибли.