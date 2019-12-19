В Москве в четверг ожидается до +6°С. Об этом сообщают «Метеоновости».

По данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки.

Так, максимальная температура в столице составит от +4°С до +6°С, а в области от +1°С до +6°С.

Ожидается западный ветер 7-12 м/с, местами с порывами 15-20 м/с.

Атмосферное давленое составит 743 мм рт ст. Относительная влажность будет около 70%.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.