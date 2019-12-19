Репродуктолог назвала лучший возраст для рождения первенца

Врач репродуктолог, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская рассказала, когда лучше всего рожать первого ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, оптимальный возраст для рождения первого ребенка до 35 лет. Это обусловлено тем, что позже у женщины происходит снижение потенциала к деторождению.

Репродуктолог отметила, что в России растет проблема бесплодия, которая связана с изменением репродуктивного поведения.

Краснопольская напомнила, что репродуктивная функция ограничена возрастным фактором – чем старше женщина, тем меньшее шансов забеременеть и выше риск возникновения различных заболеваний в случае наступления беременности.

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