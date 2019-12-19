Почти все окружившие село на Чукотке белые медведи ушли

close
Нашествие белых медведей на Новой Земле, февраль 2019 года Нашествие белых медведей на Новой Земле, февраль 2019 года
Нашествие белых медведей на Новой Земле, февраль 2019 года
instagram.com

Почти все окружившие село Рыркайпий на Чукотке белые медведи ушли. Об этом заявил сообщил глава региона Роман Копин на своей странице в Instagram.

По его словам, лед стал крепче и хищники могут уйти в свою естественную среду обитания.

На данный момент около населенного пункта осталось всего семь медведей.

Копин добавил, что ситуация находится под его контролем – село посетил глава района и ученые. Кроме того, в село были доставлены необходимое освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования окрестностей.

Кроме того, глава Чукотки напомнил, что белые медведи занесены в красную книгу, поэтому отстрел зверя исключен.

До этого сообщалось, что животные не могут покинуть окрестности села по льду из-за слишком теплой погоды на Чукотке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Число окруживших чукотское село белых медведей возросло до 60

В Гидрометцентре рассказали, когда 56 медведей смогут уйти от чукотского поселка по льду