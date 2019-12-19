Мужчина проехал 6400 км для встречи с девушкой из группы про толстых котов в Facebook

Адам Лоуренс, проживающий в Лондоне, проехал 6400 км, чтобы встретиться с Анной Хоси из Чикаго, после того, как она написала комментарий под его фото в группе о толстых котах в Facebook. Об этом сообщает Metro.

В октябре Лоуренс выложил фотографию со своим питомцем. В комментариях Хоси ответила, что оба выглядят очень милыми.

После того, как девушка оставила комплимент под публикацией, Лоуренс написал ей в личные сообщения и у них завязался диалог.

Спустя два месяца общения молодой человек решил прилететь в Чикаго, чтобы пообщаться лично.

Отмечается, что между Лондоном и Чикаго расстояние более 6400 км.

«Нам было дико любопытно, что произойдет, если мы увидим друг друга лично», — сказала Хоси.

Так, встреча между двумя пользователями сети прошла довольно «сюрреалистично, но в тоже время осень естественно», отметила девушка. Американка добавила, что никогда не думала, что встретит симпатичного ей молодого человека в группе о толстых котах.

Теперь девушка хочет приехать в Лондон в гости к Лоуренсу в феврале.