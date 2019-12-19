МВД Австралии создало фальшивый гороскоп, чтобы остановить эмиграцию с Шри-Ланки

Министерство внутренних дел Австралии создало поддельный гороскоп для жителей Шри-Ланки, чтобы отговорить их нелегальной миграции в Австралию на лодках. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что астрологический прогноз рассказывал о различных негативных последствиях для каждого знака зодиака, который нелегально сплавлялся в Австралию на лодке.

Так, Овна предупредили о том, что, если он будет искать убежища на лодке, то его могут подставить контрабандисты.

«Если вы незаконно отправитесь в Австралию, то вы вернетесь в Шри-Ланку и столкнетесь чередой невезений», — предупредили Козерогов.

Стрельцам рассказали, что австралийские власти вернут их в Шри-Ланку, и они погрязнут навсегда в долгах.