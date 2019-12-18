Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Доминикане россияне вылетели на родину

Все россияне, которые пострадали в результате ДТП с автобусом в Доминиканской республике, отправились на родину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Как стало известно, до этого туристы проходили реабилитацию.

«18 декабря, из Доминиканы вылетели последние туристы,» — говорится в заявлении ведомства.

Авария случилась 26 ноября. Всего в салоне автобуса было 39 российских туристов.

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