В Москве побит рекорд тепла 133-летней давности
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в среду, 18 декабря, был побит рекорд тепла 133-летней давности, передает РИА «Новости».
Он отметил, температура в этот день в столице поднялась до +5,4°С.
Как известно, в 1886 году синоптики на базовой метеостанции ВДНХ наблюдали +5,3°С.
По словам Тишковца, таким образом был установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха для 18 декабря за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений.
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