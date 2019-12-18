В Москве побит рекорд тепла 133-летней давности

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в среду, 18 декабря, был побит рекорд тепла 133-летней давности, передает РИА «Новости».

Он отметил, температура в этот день в столице поднялась до +5,4°С.

Как известно, в 1886 году синоптики на базовой метеостанции ВДНХ наблюдали +5,3°С.

По словам Тишковца, таким образом был установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха для 18 декабря за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве