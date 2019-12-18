Цемах подал жалобу в ЕСПЧ из-за действий спецслужб Украины

Анатолий Кучерена, адвокат экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, рассказала, что его подзащитный обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за действий спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Юрист отметил, что подал соответствующее обращение в интересах Цемаха.

«Пока большей информации у меня нет, ждём дальнейшего развития событий», — добавил Кучерена.

По словам адвоката, в жалобе говорится об обстоятельствах похищения Цемаха и его содержания в СИЗО в Киеве. Кроме того, в тексте указан факт применения психотропных веществ.

Как известго, в 2014 году в небе над Донбассом пассажирский Boeing 777, выполняющий рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, которые были на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.

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