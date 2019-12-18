Соседка рассказала об отце из Гатчины, подозреваемом в насилии над дочерью

Соседка многодетной семьи из деревни Химози в Гатчинском районе Ленинградской области, рассказала об отце, подозреваемом в насилии над несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, мужчина был необщительным и никого в гости не звал.

При этом соседка отметила, что его дети подрабатывали у соседей.

Она добавила, что один из сыновей подозреваемого «все время с косой ездил, косил, халтурил».

Ранее сообщалось, что 46 летний мужчина неоднократно насиловал свою 13-летнюю дочь. По факту данного преступления уже заведено уголовное по статье 131 УК России (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Кроме того, против него было возбуждено второе уголовное дело — о незаконном обороте оружия. В ходе обысков в его доме были обнаружены автоматы, пистолеты и боеприпасы.

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