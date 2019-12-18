Участницу группы Pussy Riot задержали в Москве

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина была задержана в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

По его словам, сама Алехина предположила, что причиной задержания стал баннер «Стоп (!) ГУЛАГ», который был вывешен на Большом Каменном мосту.

«Но поскольку ее еще везут в полицию, точные причины пока неизвестны», — сказал Верзилов.

Он добавил, что Алехина будет доставлена в ОВД «Якиманка».

Как стало известно, Алехина и активисты движения «Декоммунизация» 14 ноября вывесили баннер, на котором были запечатлены фигуранты «московского дела» и дела «Нового величия».

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