В Удмуртии девушка подожгла квартиру сожителю и отправила ему фото пожара

В городе Сарапуле в Удмуртии 19-летняя девушка подожгла квартиру своему парню, после чего спалила одежду любовника и выслала ему снимки горящих вещей в Instagram. Об этом сообщает сайт Прокуратуры республики.

Согласно версии следствия, у девушки случилась ссора со своим сожителем, после чего мужчина ушел из квартиры.

Отмечается, что таким способом женщина хотела заставить мужчину вернуться.

В свою очередь он не этого не сделал.

Как стала известно, девушка не стала дожидаться любовника и тоже ушла из квартиры. Огонь распространился в помещении, однако возгорание устранили прибывшие на место пожарные.

По имеющейся информации, девушке предстоит суд. Ей могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет.