Многодетного отца из Гатчины арестовали по громкому делу о педофилии

Подозреваемого в сексуальном насилии над дочерью Андрея Бовта арестовали, передает РИА «Новости».

Гатчинский городской суд заключил его под стражу на два месяца, до 16 февраля.

На заседании Бовт не признал вину и заявил, что его «хотят опорочить».

Ранее в отношении 46-летнего жителя Гатчинского района было возбуждено второе уголовное дело — о незаконном обороте оружия. В ходе обысков из его дома изъяли автоматы, пистолеты и боеприпасы.

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