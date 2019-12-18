В украинском селе детей перевозят на самодельном фургоне с запряженной лошадью

В украинском селе Вербень в Ровенской области местные жители придумали необычный способ для перевозки своих детей — в самодельном фургоне из фанеры, в которой запряжена лошадь. Публикацию с фургоном опубликовала организация «Освитория», отвечающая за развитие и реформирование образования на Украине.

Сотрудники организации отметили, что в селе отсутствует транспорт для развоза.

В комментариях под фото с фургоном пользователи призвали местных министров разобраться с ситуацией в населенном пункте.

«Реформы! «Как в Финляндии»! Уважаемые министры образования, не в Японию надо ездить и выкладывать фото, как там, а по таким местам и делать что-то!» — написала Natali Smelnickaya.

Другая пользовательница удивилась, что в 21 веке может быть такая ситуация.

«Кошмар! Поездил бы кто из вас на работу и с работы на таком транспорте? Какое количество времени будет занимать дорога? Государство должно думать о своих гражданах, и в первую очередь о детях, они наше будущее, и таких повозок не должно быть!» — заявила Альбина Мкртчян.