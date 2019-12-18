Человек погиб после падения на рельсы на станции «Коломенская»

Полиция проводит проверку после падения мужчины на рельсы на станции «Коломенская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена , передает ТАСС.

«С платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал пассажир. Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть мужчины», — сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Ранее сообщалось, что движение было остановлено от станции «Орехово» до станции «Автозаводская». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

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