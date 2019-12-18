В Москве в среду ожидается до +5°С

В Москве в среду, 18 декабря, ожидается облачная погода с небольшими осадками. об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем температура воздуха составит от +3°С до +5°С. Ожидается южный ветер 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

Вечером температурный режим не поменяется. Уточняется, что ветер будет иметь западное и северо-западное направление со скоростью 7-12 м/с, а также порывы до 17-22 м/с.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Кроме того, МЧС предупредило москвичей о сохранении плохих условий видимости до утра среды из-за сильного тумана. Предел видимости ожидается до 100-150 метров. В ведомстве посоветовали выбирать пониженную скорость для передвижения на автомобиле, а также увеличить дистанцию между транспортными средствами.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.