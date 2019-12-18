Подозреваемому в подготовке теракта в Лондоне предъявили обвинения

В Лондоне полиция предъявила обвинения в сборе информации для подготовки теракта гражданину Польши. Об этом готорится в Twitter Скотленд-Ярда.

Отмечается, что 25-летний Филип Голон Беднарчик также обвиняется в хранении или изготовлении взрывчатых веществ.

Уточняется, что на момент задержания в городе Лутон угрозы для общества он не представлял.

После Беднарчик был заключен под стражу. Он предстанет перед Лондонским судом в среду, 18 декабря.