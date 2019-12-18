Осужденного экс-главу Сахалина не могут найти родственники и адвокаты

Осужденного за взятки экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина в течение месяца не могут найти его родственники и адвокаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Адвокаты Хорошавина рассказали о том, что бывшего главу Сахалина часто перемещали из СИЗО Южно-Сахалинска, где он находился после первого суда, в Хабаровск, а затем обратно.

Уточняется, что с 18 ноября с экс-губернатором не могут связаться его близкие. На тот момент он был перевезен из Южно-Сахалинска, однако в Хабаровске его нет.

Защита Хорошавина готовит запрос о состоянии здоровья осужденного на 13 лет за взятки. Также сахалинское управление ФСИН не ответило на запрос о его местонахождении.

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