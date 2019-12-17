Захарова отреагировала на протесты у Рады в Киеве

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала протесты коло Рады на Украине. Об этом она написала в своем Facebook.

Она напомнила, что в ходе митингов представители Нацгвардии повалили граждан на землю и начали избивать дубинками. В ответ протестующие начали бросать бутылки и камни в силовиков.

«Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят?», — написала Захарова.

Представитель МИД также добавила, что главам МИД стран Евросоюза необходимо призывать киевских властей ««соблюдать пропорциональность» при разгоне протестующих».

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