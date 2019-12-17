Женщина убила топором дочь из ревности к сожителю
В Тюмени следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, убившей из ревности дочь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.
Сообщение об убийстве 19-летней девушки поступило в СК 15 декабря. Следствие установило, что подозреваемой в преступлении оказалась неработающая и ранее судимая за убийство мужа жительница Тюмени 1975 года рождения.
Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновала дочь к сожителю и, взяв топор, нанесла удары по голове и телу девушки. От полученных травм пострадавшая скончалась.
Уточняется, что убийство произошло 17 сентября в одном из частных домов.
Чтобы скрыть преступление подозреваемая вместе с сожителем закопала тело на прилегающей к дому территории.
Женщина полностью признала вину. В отношении сожителя проводится проверка.