Неизвестный расстрелял людей в американском казино

В штате Монтана в казино Грейт-Фолса неизвестный пришел с оружием и начал стрелять в людей, сообщает NBC Montana.

Звонок о помощи поступил в 911 около двух часов ночи по местному времени. Прибывшие на место полицейские и медики обнаружили тела трех человек. Подозреваемого на место преступления обнаружить не удалось.

Всю ночь американские правоохранители разыскивали стрелка. Когда они нашли его, то ликвидировали.

Позднее в местной больнице также был найден еще один пострадавший, который получил ранения в результате стрельбы в казино.

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