Полиция разгоняет протестующих у Верховной рады

Полиция Украины приступила к разгону участников акции протеста против отмены моратория на продажу земли, сообщает ТАСС.

Разгон акции сопровождается столкновениями активистов и полиции.

Сотрудники правоохранительных органов прибегли к применению дубинок против митингующих, активисты бросают в полицейских и сотрудников Национальной гвардии камни.

По подсчетам портала «112.ua», задержано около 20 человек участников митинга.

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