Полиция разгоняет протестующих у Верховной рады
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Полиция Украины приступила к разгону участников акции протеста против отмены моратория на продажу земли, сообщает ТАСС.
Разгон акции сопровождается столкновениями активистов и полиции.
Сотрудники правоохранительных органов прибегли к применению дубинок против митингующих, активисты бросают в полицейских и сотрудников Национальной гвардии камни.
По подсчетам портала «112.ua», задержано около 20 человек участников митинга.
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