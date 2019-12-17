В Брянской области 31 декабря объявлен выходным днем
Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
«В целях эффективной организации рабочего (служебного) времени постановляю перенести в 2019 году выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года», — говорится в сообщении.
Как отмечается, изменения коснутся сотрудников государственных органов региона, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности.
Ранее 31 декабря также был объявлен выходным днем в Ненецком автономном округе, в Кабардино-Балкарии, в Ленинградской области и других регионах.
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