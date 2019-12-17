В Брянской области 31 декабря объявлен выходным днем

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

«В целях эффективной организации рабочего (служебного) времени постановляю перенести в 2019 году выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, изменения коснутся сотрудников государственных органов региона, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности.

Ранее 31 декабря также был объявлен выходным днем в Ненецком автономном округе, в Кабардино-Балкарии, в Ленинградской области и других регионах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ненецком автономном округе объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих

— В Кабардино-Балкарии 31 декабря сделали выходным днем

— 31 декабря объявили выходным в Ленинградской области