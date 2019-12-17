Суд в Австралии приговорил двух братьев к 40 годам за попытку теракта в самолете

Австралийский суд приговорил двух братьев к 40 и 36 годам тюремного заключения за попытку устроить теракт в самолета в 2017 году. Об этом сообщает издание ABC.

Известно, что в 2017 году в Австралии задержали несколько человек по обвинению в подготовке взрыва на борту самолета эмиратской авиакомпании Etihad Airways. Террористы пытались пронести бомбу в самолет в электрической мясорубке. Однако правоохранители обнаружили взрывчатое устройство благодаря тому, что их ручная кладь весила больше разрешенного. По данным полиции, злоумышленники в том числе намеревались совершить газовую атаку, используя устройство для распыления отравляющих веществ.

Суд приговорил Халеда Хаята к 40 годам тюремного заключения с правом на условно-досрочное освобождение спустя 30 лет. Махмуда Хаята, к 36 годам с правом досрочного освобождения через 27 лет.

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