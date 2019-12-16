Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе

Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

Пара поженилась 27 июля этого года в городе Кередигион. Во время торжества старший брат жениха напал на невесту в состоянии алкогольного опьянения, избил ее и спустил с лестницы.

Кроме того, от молодого человека получили травмы мать и сестры невесты.

Во время конфликта Уилсон занял сторону брата.

После драки Мэйсон-Джордж обратилась в полицию и решила подать на развод. Так как брак на тот момент длился меньше суток, оформить процедуру развода было нельзя, тогда девушка попыталась добиться аннулирования союза.

История попала в СМИ после того, как 1 декабря Уилсон избил 43-летнего мужчину. Молодой человек был арестован по обвинению в покушении на убийство. Его брата приговорили к году общественных работ за нападения и нанесение материального ущерба на свадьбе.