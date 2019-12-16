Выросло число жертв землетрясения на Филиппинах

Не менее трех человек погибли при подземных толчках магнитудой 6,8, зафиксированных на Филиппинах 15 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о том, что в результате землетрясения погиб ребенок. Однако, по уточненным данным, после случившегося скончались еще два человека. Кроме того, пострадали 37 человек.

Землетрясение было зафиксировано в 9.11 по мск. Эпицентр располагался в 5 км к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай с залеганием очага на глубине 28,2 км.

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