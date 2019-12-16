СМИ выложили видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео, на котором 35-летний житель Омска Сергей Казаков якобы в воспитательных мерах издевался и заставлял своего пасынка часами стоять коленями на гречке. Соответствующие кадры выложил РЕН ТВ.
На видеозаписи видно, как мальчик стоит на коленях. При этом в ролике есть подтверждение, что отчим наносит удары ребенку.
Как известно, мужчина уже задержан. Против него и матери мальчика Алины Юмашевой заведены уголовные дела по статьям УК России («Истязание», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
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