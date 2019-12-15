Васильева призвала не задавать домашнее задание школьникам на новогодние каникулы
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Министр просвещения Ольга Васильева призвала не задавать домашнее задание школьникам на новогодние каникулы. Об этом сообщает «Российская газета».
«Не надо задавать домашнее задание на каникулы!», — сказала она.
Кроме того, она отметила, что дети не всегда понимают, что написано в учебниках. В итоге, все члены семьи работают над домашним заданием школьника до поздней ночи.
По мнению Васильевой, проблема заключается в том, что утрачена функциональная грамотность. Так, дети, начиная со средней школы, не всегда понимают, как применять знания, которые они получают.
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