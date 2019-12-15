В сети восхитились аномальным облаком в Сибири

В Сибири россиянка сфотографировала аномальные облака, которые выложила в сеть, и восхитила интернет-пользователей. Снимки выложили в Facebook «National Geographic Россия».

На фотографиях изображены облака, которые имеют странную форму и необычный цвет. Отмечается, что они возвышались над самой высокой горой Сибири — Белухой.

Уточняется, что необычный цвет вызвала иризаци, которая является редким оптическим явлений.

Россиянка также добавила, что облака напоминают кружева, а также объяснила, что цветовое решение обусловлено дифракцией света на каплях облаков.

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