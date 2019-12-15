Собиравшегося прыгнуть с вершины Крымского моста мужчину спасли

Мужчину, который забрался на вершину Крымского моста в Москве и угрожал спрыгнуть, спасли, сообщает Telegram-канал Baza.

Пока неизвестно, как мужчине в шапке-ушанке удалось забраться на такую высоту. Однако в сети появились кадры, на которых видно, что спасатели на кране поднялись за ним и пытались снять. Предполагается, что мужчина собирался прыгнуть из-за проблем с деньгами.

Как отмечает канал, мужчина кричал, что кто-то «кинул» его на 22 тысячи рублей.

Также известно, что своими действами неизвестный частично перекрыл движение автотранспорта.

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