Собиравшегося прыгнуть с вершины Крымского моста мужчину спасли
close
Мужчину, который забрался на вершину Крымского моста в Москве и угрожал спрыгнуть, спасли, сообщает Telegram-канал Baza.
Пока неизвестно, как мужчине в шапке-ушанке удалось забраться на такую высоту. Однако в сети появились кадры, на которых видно, что спасатели на кране поднялись за ним и пытались снять. Предполагается, что мужчина собирался прыгнуть из-за проблем с деньгами.
Как отмечает канал, мужчина кричал, что кто-то «кинул» его на 22 тысячи рублей.
Также известно, что своими действами неизвестный частично перекрыл движение автотранспорта.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мужчина угрожает спрыгнуть с пилона Крымского моста в Москве