Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.

Как стало известно, журналист скончался ночь, с 14 на 15 декабря. Шафир отметил, что причина смерти пока неизвестна, но он не исключает, что свою роль сыграл преклонный возраст Ненашева.

По его словам, смерть Ненашева — большая потеря. Также он считает, что с журналистом ушла целая эпоха.

«Никакие слова в полной мере шока от этой потери не вместят в себя», — добавил Шафир.

Ненашев имел два ордена Трудового Красного Знамени (1964, 1967), орден Дружбы народов (1979), два ордена «Знак Почета» (1961, 1970). Кроме того, в 2016 году он получил премию Правительства России за персональный вклад в развитие средств массовой информации.