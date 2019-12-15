Подросток погиб из-за игры с пистолетом в Москве
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Девятиклассник погиб в результате выстрела из боевого пистолета отца в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
По последней информации, двое подростков играли с пистолетом на юго-западе Москвы. В ходе игры произошел выстрел, один из детей погиб.
Оружие принадлежало отцу убитого, проводится проверка его права на владение пистолетом, заявил источник.
Сотрудники полиции и Следственного комитета России прибыли на место происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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