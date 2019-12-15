Два землетрясения произошли возле Курил
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Два землетрясения зафиксированы в Тихом океане возле Курильских островов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Первый толчок магнитудой 5 произошел на глубине 41 км, его эпицентр находился в 138 км от острова Онекотан. Второе землетрясение было зарегистрировано в том же районе на глубине 34 км, его магнитуда составила 4,9.
В ближайших населенных пунктах толчки не ощущались, тревога цунами не объявлена.
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