Более 50 человек пострадали в ходе протестов в Бейруте

Более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков в центре Бейрута, столицы Ливана, сообщает Reuters.

При столкновении активистов с силами внутренней безопасности и армией Ливана пострадали 54 человека, более половины госпитализированы.

Столкновения между протестующими и армией начались после попытки активистов прорваться к зданию парламента. Для разгона участников акции использовался слезоточивый газ.

Силы внутренней безопасности Ливана сообщили о 20 полицейских, пострадавших в результате в ходе беспорядков.

Массовые протестные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября, катализатором стало решение правительства обложить налогом звонки в мессенджерах и поднять налоги на табачную продукцию. \

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