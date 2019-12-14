В ДНР ответили на предложение распустить Народную милицию республики

Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который призвал к роспуску Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, чтобы провести выборы в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Куренков назвал нынешнюю украинскую власти «посмайдановской», а также добавил, что такое заявление является примером «планов по геноциду населения Донбасса».

Он также отметил, что предложение Авакова показывает его стремление к тому, чтобы бойцы националистических группировок Украины могли «безнаказанно расправиться с невооруженными мирными жителями». Депутат также указал на то, что нормандский саммит показал безальтернативность минских соглашений и необходимость реализации «формулы Штайнмайера».

«Это значит, что о роспуске Народной милиции не может идти и речи, а кровавые фантазии Авакова никому не интересны», — подчеркнул Куренков.