В Уфе собаки загрызли 14-летнего школьника

В Уфе было найдено изувеченное тело 14-летнего школьника. В данный момент сотрудники полиции расследуют гибель подростка. Об этом сообщает Ufa1.

Как стало известно, труп был обнаружен в Орджоникидзевском районе города.

Уточняется, что тело нашли рядом с участком железной дороги, где гуляют стаи уличных собак.

Согласно одной из версий, мальчика загрызли голодные псы.

В городских службах заявили, что в Уфе на сегодняшний день существует острая проблема с бродячими собаками.

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