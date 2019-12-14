В Уфе собаки загрызли 14-летнего школьника
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В Уфе было найдено изувеченное тело 14-летнего школьника. В данный момент сотрудники полиции расследуют гибель подростка. Об этом сообщает Ufa1.
Как стало известно, труп был обнаружен в Орджоникидзевском районе города.
Уточняется, что тело нашли рядом с участком железной дороги, где гуляют стаи уличных собак.
Согласно одной из версий, мальчика загрызли голодные псы.
В городских службах заявили, что в Уфе на сегодняшний день существует острая проблема с бродячими собаками.
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