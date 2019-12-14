Петербурженка пыталась выбросить из окна своего двухлетнего ребенка

В Петербурге полицейский спас двухлетнего ребенка, которого мать пыталась выбросить из окна. Об этом сообщает Фонтанка.ру.

Уточняется, что у матери была истерика. Женщину отправили в больницу.

По данным МВД, в полицию поступило сообщении о невменяемой женщине, которая выбрасывает вещи из окна пятого этажа, держа на руках маленького ребенка.

Прибывшие сотрудники экстренных служб натянули под окном тент. Однако участковому 28-летнему Наилю Исламову удалось вместе с сотрудниками МЧС попасть в квартиру, где мужчина забрал двухлетнюю девочку из рук матери.

Также отмечается, что в квартире в это время находился еще один ребенок 12 лет. В настоящее время дети находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает.

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