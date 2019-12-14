Арестован третий подозреваемый в убийстве Шеремета

В Киеве Печерский районный суд вынес решение в отношении еще одного фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Антоненко был арестован на два месяца. Его подозревают в организации преступления.

Журналист погиб в Киеве в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года. Согласно данным следствия, к преступлению причастны от пяти человек. Уточняется, что ранее в четверг, 12 декабря, глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о задержании подозреваемых в убийстве журналиста. Судебное решение было вынесено и подозреваемой в исполнении преступления детского врача Юлии Кузьменко.

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